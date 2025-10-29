22:03  29 октября
29 октября 2025, 20:40

"Прогнозировать тяжело": в КГГА объяснили, как пройдет в Киеве нынешний отопительный сезон

29 октября 2025, 20:40
В столице с 29 октября приступили к подключению жилых домов к теплу. Киевская городская администрация обещает завершить процесс в течение недели, но предупреждает: зима может быть сложной из-за возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает RegioNews.

По его словам, подключение происходит поэтапно, в зависимости от возможностей источников теплоснабжения во избежание перегрузки сетей. Некоторые дома уже получили тепло, в то время как термомодернизированные объекты будут подключаться позже.

Чиновник отметил, что запасы газа достаточные, и в случае необходимости возможны дополнительные закупки. В то же время Пантелеев подчеркнул, что риски атак РФ на энергосистему остаются высокими.

"Мы настроены пройти эту зиму на все трудности", — сказал он.

На старте отопительного сезона в столице возможны аварийные ситуации из-за износа теплосетей. Для их быстрого устранения "Киевтеплоэнерго" сформировало более 30 аварийных бригад.

Напомним, на прошлой неделе министерша энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни. Она заметила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

Киев отопительный сезон отопление
