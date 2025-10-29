16:15  29 жовтня
29 жовтня 2025, 20:40

"Прогнозувати важко": у КМДА пояснили, як пройде у Києві цьогорічний опалювальний сезон

29 жовтня 2025, 20:40
У столиці з 29 жовтня розпочали підключення житлових будинків до тепла. Київська міська адміністрація обіцяє завершити процес протягом тижня, але попереджає: зима може бути складною через можливі російські обстріли енергетичної інфраструктури

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає RegioNews.

За його словами, підключення відбувається поетапно, залежно від можливостей джерел теплопостачання, щоб уникнути перевантаження мереж. Деякі будинки вже отримали тепло, тоді як термомодернізовані об’єкти підключатимуть пізніше.

Посадовець зазначив, що запаси газу достатні, і в разі потреби можливі додаткові закупівлі. Водночас Пантелеєв наголосив, що ризики атак РФ на енергосистему залишаються високими.

"Ми налаштовані пройти цю зиму попри всі труднощі", — сказав він.

На старті опалювального сезону у столиці можливі аварійні ситуації через зношеність тепломереж. Для їхнього швидкого усунення "Київтеплоенерго" сформувало понад 30 аварійних бригад.

Нагадаємо, минулого тижня міністерка енергетики України Світлана Гринчук, заявила, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями. Вона заувжила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.

