10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
08:16  29 сентября
В центре Львова подрались две днепрянки: полиция выясняет детали
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2025, 09:06

В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен

29 сентября 2025, 09:06
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который обманул вдову военного на полмиллиона гривен

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 37-летний киевлянин, узнав, что его знакомая получает государственные выплаты за погибшего мужчину, в течение полугода выманивал у нее деньги якобы на закрытие кредитов и другие нужды. Все деньги он тратил на развлечения и азартные игры.

Когда женщина отказала ему в очередной просьбе дать в долг, злоумышленник пришел в ее дом и, угрожая ножом, заставил перечислить еще 130 тысяч гривен.

Общая сумма мошенничества составила около полумиллиона гривен.

Следователи процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество и вымогательство.

Обвинительный акт уже направлен в суд, и на время следствия подозреваемый находился под стражей.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области мужчина украл у женщины деньги, которые она получила после гибели сына военного. По данным следствия, 65-летний мужчина проживал в летней кухне в доме женщины. Затем он похитил из ее гаража 12 000 евро и скрылся.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Киев деньги полиция мошенничество женщина мошенник вдова военного
Угрожал убийством собственной сестре: на Харьковщине судили мужчину, который перешел на сторону врага
26 сентября 2025, 17:35
В Сумской области будут судить кибермошенника, который обманул местного жителя на $160 000
26 сентября 2025, 15:36
Вблизи "Буковеля" разоблачена схема незаконного отчуждения земли на 14 млн грн
26 сентября 2025, 14:43
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
29 сентября 2025, 10:10
Во время обстрела на Сумщине горели хозяйственные постройки: есть раненый
29 сентября 2025, 09:29
Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших снова выросло
29 сентября 2025, 08:35
В центре Львова подрались две днепрянки: полиция выясняет детали
29 сентября 2025, 08:16
Томагавки для Украины: США начали гибридную войну чужими руками
29 сентября 2025, 07:58
Драка со стрельбой во Львове: мужчина открыл огонь из травмата
29 сентября 2025, 07:45
Комбинированный удар РФ по Запорожью: уже 42 пострадавших
29 сентября 2025, 07:16
Во время обстрела Киева в укрытии умерла 52-летняя женщина
29 сентября 2025, 06:57
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
28 сентября 2025, 18:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »