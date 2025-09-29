В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который обманул вдову военного на полмиллиона гривен

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 37-летний киевлянин, узнав, что его знакомая получает государственные выплаты за погибшего мужчину, в течение полугода выманивал у нее деньги якобы на закрытие кредитов и другие нужды. Все деньги он тратил на развлечения и азартные игры.

Когда женщина отказала ему в очередной просьбе дать в долг, злоумышленник пришел в ее дом и, угрожая ножом, заставил перечислить еще 130 тысяч гривен.

Общая сумма мошенничества составила около полумиллиона гривен.

Следователи процессуального руководства Святошинской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество и вымогательство.

Обвинительный акт уже направлен в суд, и на время следствия подозреваемый находился под стражей.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области мужчина украл у женщины деньги, которые она получила после гибели сына военного. По данным следствия, 65-летний мужчина проживал в летней кухне в доме женщины. Затем он похитил из ее гаража 12 000 евро и скрылся.