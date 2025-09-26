00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 15:36

В Сумской области будут судить кибермошенника, который обманул местного жителя на $160 000

26 сентября 2025, 15:36
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд дело против 23-летнего кибермошенника, который завладел средствами гражданина на общую сумму 160 тысяч долларов США

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Расследование проводилось совместно Сумским районным управлением полиции и Управлением по противодействию киберпреступлениям под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый использовал знания в сфере информационных технологий для создания фиктивной платформы для покупки криптовалюты. Через один из мессенджеров он установил контакт с местным жителем и предложил ему помощь в приобретении биткоинов.

Кибермошенник предстанет перед судом

Мужчина убедил потерпевшего создать электронный кошелек и перечислить 60 тысяч долларов для покупки 0,64 биткоина. Полученные деньги мошенник перевел на свой счет. Позже, с целью завладения еще большей суммой, он сообщил потерпевшему о "блокировке" операций и предложил дополнительную покупку. В результате мужчина передал мошеннику еще 100 тысяч долларов якобы для приобретения 0,92 биткоина.

Сумма ущерба составляет $160 тысяч

Правоохранители задержали злоумышленника до того, как он успел воспользоваться этими средствами. Действия мужчины квалифицированы по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах и в условиях военного положения с применением электронно-вычислительной техники, а также по частям 2 статьи 15 и 5 статьи 190 УК Украины – законченное покушение на аналогичное преступление, совершенное повторно.

Напомним, в Житомирской области мужчина стал жертвой мошенника, который выманил у него криптовалюту на 14,6 млн грн. Теперь правоохранители завершили расследование и готовят дело к суду, чтобы выяснить все обстоятельства аферы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область мошенничество криптовалюта доллары мошенник суд
Вблизи "Буковеля" разоблачена схема незаконного отчуждения земли на 14 млн грн
26 сентября 2025, 14:43
Долг в 2,5 млн грн: на Львовщине директора предприятия будут судить за невыплату зарплат
26 сентября 2025, 14:03
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
26 сентября 2025, 08:50
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Киеве 52-летняя женщина смертельно ранила мужчину во время ссоры
26 сентября 2025, 15:02
Вблизи "Буковеля" разоблачена схема незаконного отчуждения земли на 14 млн грн
26 сентября 2025, 14:43
На Полтавщине Mitsubishi врезался в бетонный блок и перевернулся: есть погибший и пострадавшие
26 сентября 2025, 14:27
Долг в 2,5 млн грн: на Львовщине директора предприятия будут судить за невыплату зарплат
26 сентября 2025, 14:03
Сливал данные для атак на Киев: в украинской энергокомпании разоблачили "крота" ФСБ
26 сентября 2025, 13:42
В Запорожье в результате ДТП загорелась легковушка
26 сентября 2025, 13:19
Россияне массированно атакуют Херсон: в ОВА показали последствия
26 сентября 2025, 12:49
Государство расширяет перечень бесплатных медицинских услуг для ветеранов, – "Слуга Народа"
26 сентября 2025, 12:23
"Закрывали глаза" на простой вагонов: в "Укрзализныце" разоблачили злоупотребление на 9 млн гривен
26 сентября 2025, 11:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »