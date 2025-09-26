Фото: пресс-служба полиции

Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд дело против 23-летнего кибермошенника, который завладел средствами гражданина на общую сумму 160 тысяч долларов США

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Расследование проводилось совместно Сумским районным управлением полиции и Управлением по противодействию киберпреступлениям под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый использовал знания в сфере информационных технологий для создания фиктивной платформы для покупки криптовалюты. Через один из мессенджеров он установил контакт с местным жителем и предложил ему помощь в приобретении биткоинов.

Мужчина убедил потерпевшего создать электронный кошелек и перечислить 60 тысяч долларов для покупки 0,64 биткоина. Полученные деньги мошенник перевел на свой счет. Позже, с целью завладения еще большей суммой, он сообщил потерпевшему о "блокировке" операций и предложил дополнительную покупку. В результате мужчина передал мошеннику еще 100 тысяч долларов якобы для приобретения 0,92 биткоина.

Правоохранители задержали злоумышленника до того, как он успел воспользоваться этими средствами. Действия мужчины квалифицированы по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах и в условиях военного положения с применением электронно-вычислительной техники, а также по частям 2 статьи 15 и 5 статьи 190 УК Украины – законченное покушение на аналогичное преступление, совершенное повторно.

Напомним, в Житомирской области мужчина стал жертвой мошенника, который выманил у него криптовалюту на 14,6 млн грн. Теперь правоохранители завершили расследование и готовят дело к суду, чтобы выяснить все обстоятельства аферы.