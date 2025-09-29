У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві перед судом постане чоловік, який ошукав вдову військового на пів мільйона гривень

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 37-річний киянин, дізнавшись, що його знайома отримує державні виплати за загиблого чоловіка, протягом пів року виманював у неї гроші нібито на закриття кредитів та інші потреби. Всі кошти він витрачав на розваги та азартні ігри.

Коли жінка відмовила йому у черговому проханні дати в борг, зловмисник прийшов до її дому та, погрожуючи ножем, змусив перерахувати ще 130 тисяч гривень.

Загальна сума шахрайства склала близько пів мільйона гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та вимагання.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду, і на час слідства підозрюваний перебував під вартою.

За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік вкрав у жінки гроші, які вона отримала після загибелі сина військового. За даними слідства, 65-річний чоловік проживав у літній кухні в будинку жінки. Потім він викрав з її гаража 12 000 євро та зник.