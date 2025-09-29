10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
08:16  29 вересня
У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2025, 09:06

У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень

29 вересня 2025, 09:06
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві перед судом постане чоловік, який ошукав вдову військового на пів мільйона гривень

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 37-річний киянин, дізнавшись, що його знайома отримує державні виплати за загиблого чоловіка, протягом пів року виманював у неї гроші нібито на закриття кредитів та інші потреби. Всі кошти він витрачав на розваги та азартні ігри.

Коли жінка відмовила йому у черговому проханні дати в борг, зловмисник прийшов до її дому та, погрожуючи ножем, змусив перерахувати ще 130 тисяч гривень.

Загальна сума шахрайства склала близько пів мільйона гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та вимагання.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду, і на час слідства підозрюваний перебував під вартою.

За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік вкрав у жінки гроші, які вона отримала після загибелі сина військового. За даними слідства, 65-річний чоловік проживав у літній кухні в будинку жінки. Потім він викрав з її гаража 12 000 євро та зник.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Київ гроші поліція шахрайство жінка шахрай вдова військового
Погрожував вбивством власній сестрі: на Харківщині судили чоловіка, який перейшов на бік ворога
26 вересня 2025, 17:35
На Сумщині судитимуть кібершахрая, який ошукав місцевого жителя на $160 000
26 вересня 2025, 15:36
Поблизу "Буковелю" викрито схему незаконного відчуження землі на 14 млн грн
26 вересня 2025, 14:43
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
У Львівській області стався землетрус: подробиці
29 вересня 2025, 11:36
У Дніпрі неподалік від мосту авто вилеліло з дороги та знесло огорожу
29 вересня 2025, 11:25
32 ворожі дрони атакували Україну: скільки збила ППО
29 вересня 2025, 10:56
Російські атаки на Дніпропетровщину: поранений чоловік та пошкоджені будівлі
29 вересня 2025, 10:25
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
29 вересня 2025, 10:10
Під час обстрілу на Сумщині горіли господарські споруди: є поранений
29 вересня 2025, 09:29
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих знову зросла
29 вересня 2025, 08:35
У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі
29 вересня 2025, 08:16
Томагавки для України: США розпочали гібридну війну чужими руками
29 вересня 2025, 07:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »