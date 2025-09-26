00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 17:35

Угрожал убийством собственной сестре: на Харьковщине судили мужчину, который перешел на сторону врага

26 сентября 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области признали виновным мужчину, который помогал россиянам и передавал им информацию об ВСУ. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте-мае 2022 года во время оккупации города Балаклея и села Вербовка обвиняемый вместе с военными РФ проверял документы людей и двигавшиеся через блокпосты автомобили.

Местные жители рассказали, что во время оккупации мужчина открыто поддерживал РФ. На блокпостах он стоял в камуфляже и даже имел при себе автомат. Когда один из соседей спросил его, зачем он это делает, он сказал, чтобы тот "поблагодарил его, что он не сдал его военным РФ".

По словам очевидцев, обвиняемый забирался на БМП с российским флагом и восклицал "Россия, Россия". Сестра мужчины рассказала, что его жилище пострадало и некоторое время он жил у нее. Когда россияне оккупировали село, они поругались, потому что брат стал поддерживать РФ. Позже он угрожал сестре, что русские придут и убьют ее. Впоследствии он приходил к ней сам с баллончиками и угрожал.

После деоккупации мужчина был недоволен. В период с июля и до начала сентября 2023 собирал информацию о расположении украинских военных. На глазах у соседей он фотографировал военных, размещавшихся в детском саду. Кадры он пересылал в Telegram неустановленному лицу.

На суде мужчина не признал вину. По его словам, якобы дело сфабриковали работники службы безопасности и полиции и все свидетели его оговаривают.

Суд признал его виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине судили мужчину, который помогал оккупантам, сообщая им о соседях, выступавших против оккупации. Его признали виновным в пособничестве государству-агрессору.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коллаборант суд Харьковская область
На Днепропетровщине осудили мужчину за покушение на теракт
25 сентября 2025, 15:55
В Винницкой области сообщили о подозрении жительнице Херсонщины за коллаборационную деятельность
24 сентября 2025, 19:08
Российский "крот" в рядах Воздушных Сил получил 15 лет за госизмену
24 сентября 2025, 18:45
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Винницкой области задержали мужчину, который пытался переправить за $7000 призывника в Молдову
26 сентября 2025, 18:10
Международная киберсхема: мошенники украли более $1,5 млн из госучреждения США
26 сентября 2025, 18:00
Трагедия в столице: во время пожара в 9-этажном доме погиб человек
26 сентября 2025, 17:37
Во Львовской области полицейский на авто сбил лося: погиб 63-летний пассажир
26 сентября 2025, 17:19
Харьковские больницы получат медоборудование на сумму более 5 млн долларов при поддержке ОВА и международных партнеров
26 сентября 2025, 17:00
В Запорожье разоблачили адвокатку, продававшую инвалидность
26 сентября 2025, 16:58
Бывшую чиновницу Волыни подозревают в растрате более 7,5 млн грн на школьное оборудование
26 сентября 2025, 16:14
Ваучеры для ветеранов: как получить до 30 280 грн и начать новую профессию
26 сентября 2025, 15:54
Житель Ужгорода прямо дома устроил "нарколабораторию"
26 сентября 2025, 15:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »