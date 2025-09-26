Иллюстративное фото

В Харьковской области признали виновным мужчину, который помогал россиянам и передавал им информацию об ВСУ. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте-мае 2022 года во время оккупации города Балаклея и села Вербовка обвиняемый вместе с военными РФ проверял документы людей и двигавшиеся через блокпосты автомобили.

Местные жители рассказали, что во время оккупации мужчина открыто поддерживал РФ. На блокпостах он стоял в камуфляже и даже имел при себе автомат. Когда один из соседей спросил его, зачем он это делает, он сказал, чтобы тот "поблагодарил его, что он не сдал его военным РФ".

По словам очевидцев, обвиняемый забирался на БМП с российским флагом и восклицал "Россия, Россия". Сестра мужчины рассказала, что его жилище пострадало и некоторое время он жил у нее. Когда россияне оккупировали село, они поругались, потому что брат стал поддерживать РФ. Позже он угрожал сестре, что русские придут и убьют ее. Впоследствии он приходил к ней сам с баллончиками и угрожал.

После деоккупации мужчина был недоволен. В период с июля и до начала сентября 2023 собирал информацию о расположении украинских военных. На глазах у соседей он фотографировал военных, размещавшихся в детском саду. Кадры он пересылал в Telegram неустановленному лицу.

На суде мужчина не признал вину. По его словам, якобы дело сфабриковали работники службы безопасности и полиции и все свидетели его оговаривают.

Суд признал его виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

