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05 июня 2025, 22:00

В Черкасской области мужчина украл у женщины деньги, которые она получила после гибели сына военного

05 июня 2025, 22:00
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Фото: Нацполиция
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В Черкасской области мужчина украл деньги у женщины, у которой погиб сын на войне. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области будут судить мужчину, который украл деньги у женщины, которую она получила после гибели ее сына военного.

По данным следствия, 65-летний мужчина проживал в летней кухне в доме женщины. Затем он похитил из ее гаража 12 000 евро и скрылся. Правоохранители задержали его, сейчас он находится под стражей.

Мужчине грозит лишение свободы до 8 лет.

Напомним, ранее в Хмельницкой области объявили о подозрении мужчине, который хотел обмануть родственников пропавшего без вести военного. Воспользовавшись уязвимым состоянием потерпевших, он убедил сестру и мать бойца, что нашел их родственника и якобы ранен. Он был задержан, когда он получал деньги от пострадавших.

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