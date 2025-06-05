Фото: Нацполиция

В Черкасской области мужчина украл деньги у женщины, у которой погиб сын на войне. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области будут судить мужчину, который украл деньги у женщины, которую она получила после гибели ее сына военного.

По данным следствия, 65-летний мужчина проживал в летней кухне в доме женщины. Затем он похитил из ее гаража 12 000 евро и скрылся. Правоохранители задержали его, сейчас он находится под стражей.

Мужчине грозит лишение свободы до 8 лет.

Напомним, ранее в Хмельницкой области объявили о подозрении мужчине, который хотел обмануть родственников пропавшего без вести военного. Воспользовавшись уязвимым состоянием потерпевших, он убедил сестру и мать бойца, что нашел их родственника и якобы ранен. Он был задержан, когда он получал деньги от пострадавших.