00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 14:43

Вблизи "Буковеля" разоблачена схема незаконного отчуждения земли на 14 млн грн

26 сентября 2025, 14:43
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного завладения государственными землями в Карпатах, к которой причастны чиновники и подставные лица

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полицейские разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконным отчуждением государственных земель вблизи популярного туристического комплекса "Буковель". Согласно данным следствия, за три года участники схемы путем подделки документов завладели участками общей площадью 4,29 гектара, стоимость которых превышает 14 миллионов гривен.

Участки незаконно выбыли из государственной собственности

К сделке были привлечены представители органов местного самоуправления, государственные регистраторы, нотариусы и подставные лица. Используя фальсифицированные государственные акты образца 2001 года, злоумышленники создавали видимость законного обретения права собственности. Они производили техническую документацию с ложными данными и вносили ее в Государственный земельный кадастр и реестр вещных прав. Один из участников группы выступил "добросовестным приобретателем", оформив несколько договоров купли-продажи с фиктивными владельцами, которые даже не знали о своем "статусе".

Как выяснили правоохранители, речь идет о землях, принадлежащих государству и расположенных на территории Поляницкого лесничества Ворохтянского лесного хозяйства. В рамках следственных действий полицейские провели обыски в Ивано-Франковской и Ровенской областях, изъяли документы, электронные носители и другие доказательства причастности к преступлению.

Трем фигурантам уже объявлено о подозрении в мошенничестве и подлоге официальных документов. Санкции соответствующих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают другие эпизоды незаконного завладения особо ценными землями лесного фонда.

Напомним о масштабной незаконной вырубке в Чернобыльской зоне отчуждения, из-за которой окружающей среде нанесли ущерб на десятки миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
земля Буковель подделка Ивано-Франковская область мошенничество документы афера
В Одессе разоблачили мошенников, присвоивших 6 квартир и 12 млн грн
25 сентября 2025, 17:12
В Черновцах разоблачили колл-центр, который обманул казахстанцев на 70 млн грн
25 сентября 2025, 15:59
Подделали документы и не вернули кредит: в Киеве двум бизнесменам светит тюрьма
24 сентября 2025, 19:54
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Сумской области будут судить кибермошенника, который обманул местного жителя на $160 000
26 сентября 2025, 15:36
В Киеве 52-летняя женщина смертельно ранила мужчину во время ссоры
26 сентября 2025, 15:02
На Полтавщине Mitsubishi врезался в бетонный блок и перевернулся: есть погибший и пострадавшие
26 сентября 2025, 14:27
Долг в 2,5 млн грн: на Львовщине директора предприятия будут судить за невыплату зарплат
26 сентября 2025, 14:03
Сливал данные для атак на Киев: в украинской энергокомпании разоблачили "крота" ФСБ
26 сентября 2025, 13:42
В Запорожье в результате ДТП загорелась легковушка
26 сентября 2025, 13:19
Россияне массированно атакуют Херсон: в ОВА показали последствия
26 сентября 2025, 12:49
Государство расширяет перечень бесплатных медицинских услуг для ветеранов, – "Слуга Народа"
26 сентября 2025, 12:23
"Закрывали глаза" на простой вагонов: в "Укрзализныце" разоблачили злоупотребление на 9 млн гривен
26 сентября 2025, 11:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »