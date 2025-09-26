Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного завладения государственными землями в Карпатах, к которой причастны чиновники и подставные лица

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полицейские разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконным отчуждением государственных земель вблизи популярного туристического комплекса "Буковель". Согласно данным следствия, за три года участники схемы путем подделки документов завладели участками общей площадью 4,29 гектара, стоимость которых превышает 14 миллионов гривен.

Участки незаконно выбыли из государственной собственности

К сделке были привлечены представители органов местного самоуправления, государственные регистраторы, нотариусы и подставные лица. Используя фальсифицированные государственные акты образца 2001 года, злоумышленники создавали видимость законного обретения права собственности. Они производили техническую документацию с ложными данными и вносили ее в Государственный земельный кадастр и реестр вещных прав. Один из участников группы выступил "добросовестным приобретателем", оформив несколько договоров купли-продажи с фиктивными владельцами, которые даже не знали о своем "статусе".

Как выяснили правоохранители, речь идет о землях, принадлежащих государству и расположенных на территории Поляницкого лесничества Ворохтянского лесного хозяйства. В рамках следственных действий полицейские провели обыски в Ивано-Франковской и Ровенской областях, изъяли документы, электронные носители и другие доказательства причастности к преступлению.

Трем фигурантам уже объявлено о подозрении в мошенничестве и подлоге официальных документов. Санкции соответствующих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают другие эпизоды незаконного завладения особо ценными землями лесного фонда.

