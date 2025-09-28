Киев под обстрелами: реакция украинских знаменитостей в соцсетях

Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Сегодня, 28 сентября, украинцы снова испытали боль и страх от российской атаки. Одним из городов, пострадавших от ночных обстрелов, стал Киев. Многие известные украинские звезды отреагировали на эти события в своих социальных сетях

Об этом пишет "Радио Люкс", передает RegioNews.

Вместо привычных веселых утренних сторис, они публиковали кадры и описания того, как переживали ночь под обстрелами.

Украинские знаменитости выражали соболезнования своим согражданам и осуждение в адрес страны-агрессора.

Так, Инна Мирошниченко рассказала, что всю ночь спала с детьми в коридоре из-за взрывов. Жена телеведущего Григория Решетника показала, как непросто им пережить ночь с детьми под обстрелами.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка.

Как сообщил Владимир Зеленский, РФ запустила около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "кинжалы".

Силы ПВО сбили 611 воздушных целей. При этом зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, а обломки сбитых объектов упали на 25 локациях.