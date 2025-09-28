После обстрела Институт кардиологии в Киеве не прекратил работу – Минздрав

Фото: из открытых источников

Здание Института кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско в Киеве в результате российской комбинированной атаки получило повреждения на уровне 3-5 этажей, однако заведение продолжает работу

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

"Более 40 раненых и четверо погибших, среди которых – дети. Таковы последствия очередной российской атаки на Украину. Террор, обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры, в том числе медицинских учреждений, продолжаются", – отметили в Минздраве.

Среди российских целей сегодняшней ночи именно Институт кардиологии.

На месте работают все службы, продолжается следствие и оценка убытков.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка.

Как сообщил Владимир Зеленский, РФ запустила около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "кинжалы".