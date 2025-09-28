Київ під обстрілами: реакція українських знаменитостей у соцмережах

Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Сьогодні, 28 вересня, українці знову відчули біль і страх від російської атаки. Одним із міст, яке постраждало від нічних обстрілів, став Київ. Багато відомих українських зірок відреагували на ці події у своїх соціальних мережах

Замість звичних ранкових веселих сторіс, вони публікували кадри та описи того, як переживали ніч під обстрілами.

Українські знаменитості висловлювали співчуття своїм співгромадянам і осуд на адресу країни-агресора.

Так, Інна Мірошниченко розповіла, що цілу ніч спала з дітьми у коридорі через вибухи. Дружина телеведучого Григорія Решетніка показала, як непросто їм було пережити ніч із дітьми під обстрілами.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.

Як повідомив Володимир Зеленський, РФ запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали".

Сили ППО збили 611 повітряних цілей. Попри це, зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях, а уламки збитих об’єктів впали на 25 локаціях.