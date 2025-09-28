14:40  28 вересня
28 вересня 2025, 16:18

Київ під обстрілами: реакція українських знаменитостей у соцмережах

28 вересня 2025, 16:18
Фото: Instagram.com/mashaefrosinina
Сьогодні, 28 вересня, українці знову відчули біль і страх від російської атаки. Одним із міст, яке постраждало від нічних обстрілів, став Київ. Багато відомих українських зірок відреагували на ці події у своїх соціальних мережах

Про це пише "Радіо Люкс", передає RegioNews.

Замість звичних ранкових веселих сторіс, вони публікували кадри та описи того, як переживали ніч під обстрілами.

Українські знаменитості висловлювали співчуття своїм співгромадянам і осуд на адресу країни-агресора.

Так, Інна Мірошниченко розповіла, що цілу ніч спала з дітьми у коридорі через вибухи. Дружина телеведучого Григорія Решетніка показала, як непросто їм було пережити ніч із дітьми під обстрілами.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.

Як повідомив Володимир Зеленський, РФ запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали".

Сили ППО збили 611 повітряних цілей. Попри це, зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях, а уламки збитих об’єктів впали на 25 локаціях.

