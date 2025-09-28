14:40  28 вересня
У Тернополі чоловік наїхав на двох військових: деталі інциденту
12:24  28 вересня
У Львові зіткнулися два авто: травмовані водій і пасажирка
09:33  28 вересня
У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2025, 15:02

Після обстрілу Інститут кардіології в Києві не припинив роботу – МОЗ

28 вересня 2025, 15:02
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Будівля Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска в Києві внаслідок російської комбінованої атаки зазнала ушкоджень на рівні 3-5 поверхів, проте заклад продовжує роботу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

"Понад 40 поранених і четверо загиблих, серед яких – діти. Такими є наслідки чергової російської атаки на Україну. Терор, обстріли житлових будинків та цивільної інфраструктури, зокрема медичних закладів, тривають", – зазначили в МОЗ.

Серед російських цілей сьогоднішньої ночі – саме Інститут кардіології.

На місці працюють всі служби, триває слідство та оцінка збитків.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.

Як повідомив Володимир Зеленський, РФ запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ МОЗ атака пошкодження російська армія Інститут кардіології
ЖК "Львівський" під Києвом: перші хвилини після удару РФ – дивом вижили троє дітей
28 вересня 2025, 13:32
Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей
28 вересня 2025, 12:53
ДСНС оприлюднила подробиці масованої атаки РФ на Київщину
28 вересня 2025, 10:24
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
ГУР ліквідувало російських операторів БпЛА: у Мелітополі вибухнув ворожий УАЗ "буханка"
28 вересня 2025, 17:07
ДТП на Рівненщині: троє постраждалих, серед них підліток
28 вересня 2025, 16:53
Київ під обстрілами: реакція українських знаменитостей у соцмережах
28 вересня 2025, 16:18
Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін
28 вересня 2025, 15:14
У Тернополі чоловік наїхав на двох військових: деталі інциденту
28 вересня 2025, 14:40
Російські війська атакували Очаків: ліквідовано пожежі на рекреаційних об'єктах
28 вересня 2025, 14:10
ЖК "Львівський" під Києвом: перші хвилини після удару РФ – дивом вижили троє дітей
28 вересня 2025, 13:32
На Одещині дрони РФ зруйнували цех і склад винного заводу
28 вересня 2025, 13:13
Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей
28 вересня 2025, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »