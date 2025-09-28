Після обстрілу Інститут кардіології в Києві не припинив роботу – МОЗ

Фото: з відкритих джерел

Будівля Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска в Києві внаслідок російської комбінованої атаки зазнала ушкоджень на рівні 3-5 поверхів, проте заклад продовжує роботу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

"Понад 40 поранених і четверо загиблих, серед яких – діти. Такими є наслідки чергової російської атаки на Україну. Терор, обстріли житлових будинків та цивільної інфраструктури, зокрема медичних закладів, тривають", – зазначили в МОЗ.

Серед російських цілей сьогоднішньої ночі – саме Інститут кардіології.

На місці працюють всі служби, триває слідство та оцінка збитків.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.

Як повідомив Володимир Зеленський, РФ запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали".