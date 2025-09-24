Массовые "заминирования" в Киеве: полиция проверяет школы, админздания и ТРЦ

Иллюстративное фото: из открытых источников

В полицию Киева поступил ряд сообщений о заминировании нескольких школ, административных зданий и одного торгово-развлекательного центра

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Как сообщила представитель ГУ Нацполиции Киева Анна Страшок, на все вызовы уже выехали профильные службы и следственно-оперативные группы.

Сейчас идет проверка, отрабатываются все сообщения.

Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям правоохранителей.

Напомним, в столице вынесли приговор мужчине, который соврал о заминировании здания. В ближайшие годы он проведет за решеткой. В мае житель Киева в нетрезвом состоянии позвонил по линии "102". Он заявил, что якобы заминировал Оболонскую окружную прокуратуру.