23 сентября 2025, 19:23

В Киеве будут судить мужчину, который за $18 тыс. обещал переправить военнообязанного в Молдову

23 сентября 2025, 19:23
Фото: Прокуратура Украины
Мужчина обещал переправить военнообязанного через границу, но дело дошло до суда

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве в суд передано дело 36-летнего мужчины, обвиняемого в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. По данным Подольской окружной прокуратуры, мужчина обещал за $18 тысяч обеспечить беспрепятственный проезд одного из военнообязанных в Одесскую область, а дальше переправить его пешком через границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. После этого мужчину должны были встретить и доставить в столицу Молдовы, Кишинев.

Санкция – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Следствие установило, что действия подозреваемого осуществлялись по предварительному сговору с другими лицами и были мотивированы корыстными целями. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, которая квалифицируется по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

В прокуратуре подчеркивают, что передача обвинительного акта в суд является завершающим этапом расследования. Суд будет решать, признать ли обвиняемого виновным и назначить наказание в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ранее сообщалось о схеме в Киеве, где за $3 500 женщине поставили фиктивные диагнозы, чтобы ее сын мог уехать за границу. Полиция раскрыла подробности задержания организатора и причастных врачей, а суммы залогов и взяток впечатляют.

