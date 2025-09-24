Масові "замінування" у Києві: поліція перевіряє школи, адмінбудівлі та ТРЦ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

До поліції Києва надійшла низка повідомлень про замінування кількох шкіл, адміністративних будівель та одного торгово-розважального центру

Про це інформує "Укрінформ", передає RegioNews.

Як повідомила речниця ГУ Нацполіції Києва Анна Страшок, на усі виклики вже виїхали профільні служби та слідчо-оперативні групи.

Наразі триває перевірка, відпрацьовуються усі повідомлення.

Поліція закликає громадян зберігати спокій та дотримуватися вказівок правоохоронців.

Нагадаємо, у столиці винесли вирок чоловіку, який збрехав про замінування будівлі. Найближчі роки він проведе за ґратами. У травні житель Києва в нетверезому стані подзвонив на лінію "102". Він заявив, що нібито замінував Оболонську окружну прокуратуру.