Фото: полиция Киева

Полицейские Киева сообщили о разоблачении двух жителей столицы, занимавшихся незаконным выращиванием и распространением каннабиса

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчины обоим по 37 лет обустроили специальное помещение в гараже на территории Оболонского района. Там они выращивали наркосодержащие растения, а готовый "товар" отправляли по почтовым сервисам клиентам в разных регионах Украины.

Полицейские провели обыски в столице

Во время санкционированных обысков в гараже и по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли 5 килограммов каннабиса, 36 кустов растений, семян, а также печенье с содержанием тетрагидроканабинола. Кроме этого, найдены лабораторное оборудование, черновые записи, два автомобиля, мобильные телефоны и ноутбук, которые, вероятно, использовались в противоправной деятельности.

Изъяли килограммы каннабиса и оборудования

По оценкам правоохранителей, стоимость изъятых наркотических веществ и продукции на "черном рынке" достигает примерно одного миллиона гривен.

Напомним, правоохранители задержали киевлянку, которая под видом косметики рассылала психотропные препараты. По данным следствия, женщина закупала пилюли российского производства и наладила их незаконный сбыт на территории Украины и Молдовы.