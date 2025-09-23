11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2025, 16:01

В Киеве разоблачили "гаражный наркобизнес" – каннабис рассылали по почте по Украине

23 сентября 2025, 16:01
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Киева
Читайте також
українською мовою

Полицейские Киева сообщили о разоблачении двух жителей столицы, занимавшихся незаконным выращиванием и распространением каннабиса

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчины обоим по 37 лет обустроили специальное помещение в гараже на территории Оболонского района. Там они выращивали наркосодержащие растения, а готовый "товар" отправляли по почтовым сервисам клиентам в разных регионах Украины.

Полицейские провели обыски в столице

Во время санкционированных обысков в гараже и по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли 5 килограммов каннабиса, 36 кустов растений, семян, а также печенье с содержанием тетрагидроканабинола. Кроме этого, найдены лабораторное оборудование, черновые записи, два автомобиля, мобильные телефоны и ноутбук, которые, вероятно, использовались в противоправной деятельности.

Изъяли килограммы каннабиса и оборудования

По оценкам правоохранителей, стоимость изъятых наркотических веществ и продукции на "черном рынке" достигает примерно одного миллиона гривен.

Напомним, правоохранители задержали киевлянку, которая под видом косметики рассылала психотропные препараты. По данным следствия, женщина закупала пилюли российского производства и наладила их незаконный сбыт на территории Украины и Молдовы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски Киев наркотики полиция Лаборатория каннабис
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
23 сентября 2025, 11:45
Минута молчания в Киеве: когда будут останавливать движение на Крещатике, а когда нет
23 сентября 2025, 11:29
$6 500 за молчание о СОЧ: хмельницкие полицейские заблокировали коррупционную схему
23 сентября 2025, 09:43
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Обстрел Запорожья: количество раненых возросло
23 сентября 2025, 15:52
В Никополе россияне убили женщину
23 сентября 2025, 15:45
Во Львовской области на границе с Польшей задержали партию iPhone 17 и электронных сигарет
23 сентября 2025, 15:36
Удар по Запорожью: известно о погибшем и двух раненых
23 сентября 2025, 15:19
Победа Украины зависит не только от фронта, но и от общества
23 сентября 2025, 15:07
Россияне нанесли пять ударов по Запорожью: есть раненые
23 сентября 2025, 14:50
Россияне ударили реактивной артиллерией по селу в Харьковской области: раненый мужчина
23 сентября 2025, 14:24
62 украинских ветерана будут соревноваться на международных играх в Испании
23 сентября 2025, 14:15
Прослушка в кабинете Садового: до этого там были премьер-министр Свириденко, спикер ВР Стефанчук
23 сентября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »