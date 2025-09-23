11:45  23 сентября
Фото: Нацполиция
В столице будут судить мужчину, совершившего смертельное ДТП. Теперь мужчине грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Сама авария произошла в начале июля этого года по улице Елены Телиги, в Шевченковском районе Киева. 38-летний водитель Mitsubishi Pajero во время смены полосы движения не предпочел управляющего мотоциклом Kawasaki, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 19-летний мотоциклист погиб на месте.

"Виновником автопроисшествия оказался 38-летний киевлянин, который в 2021 году был лишен прав за нарушение правил дорожного движения и вождения в нетрезвом состоянии. За совершенное мужчине грозит до 8 лет заключения", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье произошла авария. Женщина сбила 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего ребенка госпитализировали.

ДТП авария Киев
