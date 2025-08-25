Иллюстративное фото

В столице вынесли приговор мужчине, который соврал о заминировании здания. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В мае житель Киева в нетрезвом состоянии позвонил по линии "102". Он заявил, что якобы заминировал Оболонскую окружную прокуратуру. На суде он пояснил, что до этого звонил в Оболонскую окружную прокуратуру. Он якобы хотел, чтобы его забрали на военную службу, потому что у него ВИЧ-заболевание, но, по его словам, он получил отказ в грубой форме.

Суд учел, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Также ранее мужчина был привлечен к ответственности за воровство. В последний раз в 2024-м в Киевской области его освободили от отбывания 5 лет тюремного наказания с испытательным сроком.

Теперь его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве мужчина сообщил правоохранителям, что он заложил взрывчатку в одном из зданий столицы. Эта информация оказалась ложной. Когда правоохранители задержали его, адекватно объяснить свои действия он не смог.