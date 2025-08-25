11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
25 августа 2025, 19:27

В Киеве приговорили к заключению псевдоминера

Иллюстративное фото
В столице вынесли приговор мужчине, который соврал о заминировании здания. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В мае житель Киева в нетрезвом состоянии позвонил по линии "102". Он заявил, что якобы заминировал Оболонскую окружную прокуратуру. На суде он пояснил, что до этого звонил в Оболонскую окружную прокуратуру. Он якобы хотел, чтобы его забрали на военную службу, потому что у него ВИЧ-заболевание, но, по его словам, он получил отказ в грубой форме.

Суд учел, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Также ранее мужчина был привлечен к ответственности за воровство. В последний раз в 2024-м в Киевской области его освободили от отбывания 5 лет тюремного наказания с испытательным сроком.

Теперь его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве мужчина сообщил правоохранителям, что он заложил взрывчатку в одном из зданий столицы. Эта информация оказалась ложной. Когда правоохранители задержали его, адекватно объяснить свои действия он не смог.

25 августа 2025
Президенту США Дональду Трампу оставили Кубок мира по футболу
25 августа 2025, 19:44
В Ровенской области суд вынес приговор мужчине за смертельное избиение собственного брата
25 августа 2025, 19:27
Во Львове в результате ДТП пострадала пожилая женщина: обстоятельства происшествия
25 августа 2025, 19:13
В Житомирской области остановили работу схемы выращивания сельхозпродукции на радиационно загрязненных землях
25 августа 2025, 19:00
Министр обороны Шмигаль обсудил с Келлогом гарантии безопасности для Украины
25 августа 2025, 18:59
Киевлянин разработал уклоняющийся план побега за 8 тысяч долларов
25 августа 2025, 18:56
В Днепре 9-летний ребенок травмировался в результате падения инсталляции в парке
25 августа 2025, 18:51
Группа лиц завладела более чем 1,34 млрд грн Минобороны на закупке боеприпасов
25 августа 2025, 18:42
В Днепре девушка выпала с 15 этажа многоэтажного дома на Солнечной Набережной
25 августа 2025, 18:29
07 августа 2025
