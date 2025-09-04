08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
01:25  04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
00:55  04 сентября
Взорвали машину с прокурором: в Днепре осудили пособника террориста
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 11:35

Фортификационный скандал: в Раде заслушали Пронина – но диалога не вышло

04 сентября 2025, 11:35
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Железный нардеп
Читайте також
українською мовою

Глава Госфинмониторинга и экспредседатель Полтавской ОВА Филипп Пронин выступил в Верховной Раде из-за дела о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций в Донецкой области

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко , передает RegioNews.

Во время выступления Пронин отрицал все обвинения, назвав их "ложью". По его словам, стоимость работ была "адекватной", и "кто строил – тот знает".

Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

После выступления нардепы выкрикивали ему "Ганьба!", но задать вопрос чиновнику депутаты не смогли, поскольку он покинул зал сразу после выступления.

Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что дело ранее уже пыталось "похоронить" , в частности, в уголовном производстве открытом еще 21 июня 2024 года по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах).

Напомним, ранее Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро начинает расследование по факту возможной коррупционной схемы использования средств на строительство фортификаций в Донецкой области.

Накануне нардеп обнародовал расследование , в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен, выделенных на обустройство таких объектов.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин , который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили , что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
строительство ВР скандал Филипп Пронин коррупционная схема фортификации Полтавская ОВА
Фортификационный скандал на Полтавщине: дело в фокусе НАБУ
04 сентября 2025, 10:15
Хищения на фортификациях Донетчины: как Пронин "растворил" в схемах 200 млн гривен – расследование
03 сентября 2025, 09:29
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Количество пострадавших в результате атаки на Запорожье увеличилось: в ОВА показали последствия
04 сентября 2025, 11:40
В Киевской области микроавтобус протаранил мотоцикл: погиб 14-летний мальчик
04 сентября 2025, 11:27
В Запорожье вражеский дрон попал в многоэтажку: есть раненые
04 сентября 2025, 11:15
Во Львовской области будут судить организатора контрабанды авто под видом гуманитарки
04 сентября 2025, 10:58
Автоподжоги под заказ: полиция задержала 21-летнего одессита
04 сентября 2025, 10:53
В Полтавской области женщина выпала из окна и погибла
04 сентября 2025, 10:49
Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, – Макрон
04 сентября 2025, 10:35
Во Львовской области автомобиль съехал с дороги и врезался в опору моста: пострадали женщина и ребенок
04 сентября 2025, 10:24
Фортификационный скандал на Полтавщине: дело в фокусе НАБУ
04 сентября 2025, 10:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »