Фортификационный скандал: в Раде заслушали Пронина – но диалога не вышло

Фото: Telegram/Железный нардеп

Глава Госфинмониторинга и экспредседатель Полтавской ОВА Филипп Пронин выступил в Верховной Раде из-за дела о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций в Донецкой области

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко , передает RegioNews.

Во время выступления Пронин отрицал все обвинения, назвав их "ложью". По его словам, стоимость работ была "адекватной", и "кто строил – тот знает".

Также он заявил, что лично контролировал строительство укреплений.

После выступления нардепы выкрикивали ему "Ганьба!", но задать вопрос чиновнику депутаты не смогли, поскольку он покинул зал сразу после выступления.

Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что дело ранее уже пыталось "похоронить" , в частности, в уголовном производстве открытом еще 21 июня 2024 года по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах).

Напомним, ранее Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро начинает расследование по факту возможной коррупционной схемы использования средств на строительство фортификаций в Донецкой области.

Накануне нардеп обнародовал расследование , в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен, выделенных на обустройство таких объектов.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин , который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили , что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".