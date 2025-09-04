Фортифікаційний скандал: у Раді заслухали Проніна – але діалогу не вийшло

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Очільник Держфінмоніторингу та ексголова Полтавської ОВА Філіп Пронін виступив у Верховній Раді через справу про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій в Донецькій області

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Під час виступу Пронін заперечив усі звинувачення, назвавши їх "брехнею". За його словами, вартість робіт була "адекватною", і "хто будував – той знає".

Також він заявив, що особисто контролював будівництво укріплень.

Під час виступу нардепи вигукували йому "Ганьба!". Поставити запитання чиновнику депутати не змогли, оскільки він залишив залу одразу після виступу.

Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що справу раніше вже намагалася "поховати", зокрема у кримінальному провадженні відкритому ще 21 червня 2024 року за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, раніше Железняк повідомив, що Національне антикорупційне бюро починає розслідування за фактом можливої корупційної схеми щодо використання коштів на будівництво фортифікацій у Донецькій області.

Напередодні нардеп оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень, виділених на облаштування таких об'єктів.

Згідно з його даними, ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".