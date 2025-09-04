11:52  04 вересня
На Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні
08:13  04 вересня
Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро
01:25  04 вересня
Наслідки війни: скільки будинків у Харкові знесуть
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2025, 11:35

Фортифікаційний скандал: у Раді заслухали Проніна – але діалогу не вийшло

04 вересня 2025, 11:35
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Залізний нардеп
Читайте также
на русском языке

Очільник Держфінмоніторингу та ексголова Полтавської ОВА Філіп Пронін виступив у Верховній Раді через справу про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій в Донецькій області

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Під час виступу Пронін заперечив усі звинувачення, назвавши їх "брехнею". За його словами, вартість робіт була "адекватною", і "хто будував – той знає".

Також він заявив, що особисто контролював будівництво укріплень.

Під час виступу нардепи вигукували йому "Ганьба!". Поставити запитання чиновнику депутати не змогли, оскільки він залишив залу одразу після виступу.

Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що справу раніше вже намагалася "поховати", зокрема у кримінальному провадженні відкритому ще 21 червня 2024 року за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, раніше Железняк повідомив, що Національне антикорупційне бюро починає розслідування за фактом можливої корупційної схеми щодо використання коштів на будівництво фортифікацій у Донецькій області.

Напередодні нардеп оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень, виділених на облаштування таких об'єктів.

Згідно з його даними, ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
строительство ВР скандал Філіп Пронін корупційна схема фортифікації Полтавська ОВА
Фортифікаційний скандал на Полтавщині: справа у фокусі НАБУ
04 вересня 2025, 10:15
Розкрадання на фортифікаціях Донеччини: як Пронін "розчинив" у схемах 200 млн гривень – розслідування
03 вересня 2025, 09:29
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Метровий гельмінт через суші: у Львові вперше виявили рідкісне паразитарне захворювання у дитини
04 вересня 2025, 12:59
Тримався понад 40 років: у Тернополі зафіксували температурний рекорд
04 вересня 2025, 12:54
Хотіли розібрати трофейний дрон: на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще двоє – поранені
04 вересня 2025, 12:41
Окупанти вдарили по Біленькому на Запоріжжі: пошкоджені будинки, ЛЕП та газогін
04 вересня 2025, 12:36
На Львівщині біля польського кордону згоріли сім автівок
04 вересня 2025, 12:28
Рада ухвалила рішення про відновлення трансляцій засідань
04 вересня 2025, 12:13
Росіяни вдарили артилерією по Оріхову на Запоріжжі: двоє поранених
04 вересня 2025, 11:59
На Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні
04 вересня 2025, 11:52
Пограбував військового на візку: у Києві затримали зловмисника
04 вересня 2025, 11:44
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя збільшилася: в ОВА показали наслідки
04 вересня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »