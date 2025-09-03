Фото: Нацполиция

Трое мужчин в Соломенском районе столицы нападали на людей. Они били пострадавших и воровали их вещи

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались жители Кировоградской области от 24 до 29 лет. В темное время суток они нападали на жителей столицы, избивали людей и воровали мобильные телефоны.

Соломенский районный суд признал троих фигурантов виновным. Их приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, на скамье подсудимых снова оказался 47-летний киевлянин, ограбивший женщину на детской площадке. Он выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся.