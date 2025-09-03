15:14  03 сентября
03 сентября 2025, 17:16

В Ровно задержали мужчину, который душил женщину и похитил сумку

03 сентября 2025, 17:16
Фото: иллюстративное
39-летний уроженец Ивано-Франковской области предстанет перед судом за совершение грабежа

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина душил женщину и похитил ее сумку. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Злоумышленник был задержан по процедуре, предусмотренной ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, и она продолжает находиться под стражей до завершения судебного разбирательства.

Досудебное расследование уже завершено. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, направил материалы уголовного производства в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, в Днепре мужчина напал на владельца Mercedes-Benz и повредил автомобиль. Позже он разбил стоявшее рядом лобовое стекло Daewoo Nexia.

Ровно грабеж насилие подозреваемый суд кража уголовное дело
