Иллюстративное фото

В июне в Днепре подошел автомобиль, внутри которого был прокурор. Он получил травмы, ожоги. Злоумышленника уже судили, а теперь приговор получил его сообщник

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Выяснилось, что у террориста был сообщник. Он помогал ему визуально наблюдать за объектами, которые определял куратор. В частности, россиян интересовали легковые автомобили на улицах Днепра.

Также сообщник помогал террористу, позволив перечислять деньги за "задачу" на его банковскую карту. Известно, что это 3100 гривен, за которые злоумышленник покупал все необходимое для создания самодельного взрывного устройства.

Пособника приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, что самого исполнителя задержали на следующий день. Это оказался человек, ранее судимый за изнасилование и кражи. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.