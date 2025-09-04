15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
04 сентября 2025, 00:55

Взорвали машину с прокурором: в Днепре осудили пособника террориста

04 сентября 2025, 00:55
Иллюстративное фото
В июне в Днепре подошел автомобиль, внутри которого был прокурор. Он получил травмы, ожоги. Злоумышленника уже судили, а теперь приговор получил его сообщник

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Выяснилось, что у террориста был сообщник. Он помогал ему визуально наблюдать за объектами, которые определял куратор. В частности, россиян интересовали легковые автомобили на улицах Днепра.

Также сообщник помогал террористу, позволив перечислять деньги за "задачу" на его банковскую карту. Известно, что это 3100 гривен, за которые злоумышленник покупал все необходимое для создания самодельного взрывного устройства.

Пособника приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, что самого исполнителя задержали на следующий день. Это оказался человек, ранее судимый за изнасилование и кражи. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
