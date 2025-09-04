08:13  04 вересня
04 вересня 2025, 08:57

Погрожував зброєю і вдарив поліцейського: чоловік сяде на 4,5 роки за напад у столичному метро

04 вересня 2025, 08:57
Фото: Національна поліція
Печерський районний суд Києва засудив до чотирьох із половиною років позбавлення волі 20-річного чоловіка, який наприкінці січня у столичному метро погрожував поліцейським зброєю та завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

заначається, що інцидент стався на станції метро "Хрещатик". Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, поводився агресивно, конфліктував із пасажирами та нецензурно висловлювався.

На зауваження поліції не реагував, а натомість дістав травматичний пістолет і направив його у бік поліцейського.

Порушника затримали на місці співробітники поліції разом із пасажирами. Під час затримання він чинив опір і вдарив сержанта поліції.

Встановлено, що затриманий – уродженець Кіровоградської області, раніше вже засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом. Тоді він отримав 2 роки ув'язнення, але був звільнений умовно-достроково.

Цього разу йому інкримінували погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство. Увесь час досудового слідства чоловік перебував під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Києві засудили небезпечних грабіжників. Зловмисниками виявились жителі Кіровоградської області віком від 24 до 29 років. У темний час доби вони нападали на жителів столиці, били людей та крали мобільні телефони.

