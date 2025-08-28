09:25  28 августа
Иллюстративное фото: из открытых источников
После российской массированной воздушной атаки в столице перекрыли движение транспорта на нескольких основных магистралях

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

Движение перекрыто на следующих участках:

  • Харьковское шоссе – от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука;
  • улица Бориспольская – от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской;
  • улица Жилянская – от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича;
  • улица Глубочицкий проезд – от перекрестка с улицей Сечевых стрелков до перекрестка с улицей Глубочицкой.

Белошицкий призвал учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

В Киевской городской государственной администрации также сообщили, как курсирует общественный транспорт:

Троллейбусы:

  • № 6, 18, 33 – к железнодорожной платформе "Куренивка";
  • № 31, 16 – к Лукьяновской площади;
  • № 19, 35 – через Берестейский проспект;
  • № 3, 9к – до Южного вокзала;
  • № 12 – улица Васильковская – улица Жилянская;
  • № 14 – остановка "Ботанический сад" – станция метро "Дворец Спорта".

Автобусы:

  • № 119 – улица Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;
  • № 14т – проспект Отрадный – Лукьяновская площадь;
  • № 51 – станция метро "Лыбидская" – Дарницкий рынок;
  • № 63 – улица Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;
  • № 31 – на улицу Загоровская без заезда на улицу Нагорная;
  • № 69 – улица Литвиненко-Вольгемут – улица Тарасовская;
  • № 115 – к Дарницкому рынку;
  • № 112 – улица Ивана Микитенко – Ржаной рынок;
  • № 50 – Берестейским проспектом.

Трамваи маршрута №22 курсируют от проспекта Воскресенского до станции метро "Позняки".

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.

Ранее сообщалось, что момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
