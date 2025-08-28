Иллюстративное фото: из открытых источников

После российской массированной воздушной атаки в столице перекрыли движение транспорта на нескольких основных магистралях

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

Движение перекрыто на следующих участках:

Харьковское шоссе – от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука;

улица Бориспольская – от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской;

улица Жилянская – от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича;

улица Глубочицкий проезд – от перекрестка с улицей Сечевых стрелков до перекрестка с улицей Глубочицкой.

Белошицкий призвал учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

В Киевской городской государственной администрации также сообщили, как курсирует общественный транспорт:

Троллейбусы:

№ 6, 18, 33 – к железнодорожной платформе "Куренивка";

№ 31, 16 – к Лукьяновской площади;

№ 19, 35 – через Берестейский проспект;

№ 3, 9к – до Южного вокзала;

№ 12 – улица Васильковская – улица Жилянская;

№ 14 – остановка "Ботанический сад" – станция метро "Дворец Спорта".

Автобусы:

№ 119 – улица Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;

№ 14т – проспект Отрадный – Лукьяновская площадь;

№ 51 – станция метро "Лыбидская" – Дарницкий рынок;

№ 63 – улица Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;

№ 31 – на улицу Загоровская без заезда на улицу Нагорная;

№ 69 – улица Литвиненко-Вольгемут – улица Тарасовская;

№ 115 – к Дарницкому рынку;

№ 112 – улица Ивана Микитенко – Ржаной рынок;

№ 50 – Берестейским проспектом.

Трамваи маршрута №22 курсируют от проспекта Воскресенского до станции метро "Позняки".

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.

Ранее сообщалось, что момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.