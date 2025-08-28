В столице после российской атаки ограничено движение: список перекрытых улиц
После российской массированной воздушной атаки в столице перекрыли движение транспорта на нескольких основных магистралях
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.
Движение перекрыто на следующих участках:
- Харьковское шоссе – от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука;
- улица Бориспольская – от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской;
- улица Жилянская – от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича;
- улица Глубочицкий проезд – от перекрестка с улицей Сечевых стрелков до перекрестка с улицей Глубочицкой.
Белошицкий призвал учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
В Киевской городской государственной администрации также сообщили, как курсирует общественный транспорт:
Троллейбусы:
- № 6, 18, 33 – к железнодорожной платформе "Куренивка";
- № 31, 16 – к Лукьяновской площади;
- № 19, 35 – через Берестейский проспект;
- № 3, 9к – до Южного вокзала;
- № 12 – улица Васильковская – улица Жилянская;
- № 14 – остановка "Ботанический сад" – станция метро "Дворец Спорта".
Автобусы:
- № 119 – улица Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;
- № 14т – проспект Отрадный – Лукьяновская площадь;
- № 51 – станция метро "Лыбидская" – Дарницкий рынок;
- № 63 – улица Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;
- № 31 – на улицу Загоровская без заезда на улицу Нагорная;
- № 69 – улица Литвиненко-Вольгемут – улица Тарасовская;
- № 115 – к Дарницкому рынку;
- № 112 – улица Ивана Микитенко – Ржаной рынок;
- № 50 – Берестейским проспектом.
Трамваи маршрута №22 курсируют от проспекта Воскресенского до станции метро "Позняки".
Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.
Впоследствии Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.
Ранее сообщалось, что момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.