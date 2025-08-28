Фото: Укринформ

По состоянию на утро 28 августа в Киеве из-за российской атаки погибли по меньшей мере 4 человека, в том числе двое детей. Еще более 20 человек получили ранения

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

"На одной из локаций работаем с Главой ГСЧС. Спасательно-поисковые операции в активной фазе", – отметил Клименко.

Он также добавил, что ситуация остается динамичной и информация уточняется. Из-за масштабных возгораний к ликвидации пожаров привлечена авиация ГСЧС.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о трех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 точек поражения.

Кроме того, оккупанты нанесли удар и по Киевской области. Ранены мужчина и повреждены дома.