Россияне ударили по поезду "Интерсити" Киев-Харьков: рейсы не отменяют

фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Российские войска нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который 28 августа должен был отправиться из Киева в Харьков

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает RegioNews.

По его словам, удар был нанесен именно по гражданскому пассажирскому транспорту. Несмотря на атаку, УЗ не отменяет рейсы – на маршрут выйдут другие пассажирские вагоны, в том числе и недавно поступившие с завода.

"Жизнь людей сохранена. Очередной персонал вовремя отвели в укрытие, благодаря чему удалось избежать жертв. Влияние на подвижной состав минимизировано благодаря профессиональным и быстрым действиям работников", – отметил Перцовский.

Как известно, после российской массированной воздушной атаки в столице было перекрыто движение транспорта на нескольких основных магистралях.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.

Ранее сообщалось, что момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.