Фото: місцеві ЗМІ

Удар був спрямований і по дипломатичних установах, що є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

Українська сторона закликала міжнародну спільноту не обмежуватися лише заявами, а дати чітку оцінку діям Росії.

Сибіга наголосив, що російська атака забрала життя щонайменше восьми людей, серед яких була дитина. Крім того, пошкоджено цивільні об'єкти у Києві та низці інших міст. У столиці зруйнований житловий будинок, і, за попередніми даними, під завалами можуть залишатися люди.

Постраждала будівля місії ЄС

Міністр підкреслив, що атака на дипломатів вимагає реакції не тільки від ЄС, а й від усіх держав, які підтримують міжнародне право. Україна заявила про готовність надати необхідну допомогу європейській місії та закликала до публічного засудження російських дій.

За словами Сибіги, дії Москви свідчать про відмову від будь-яких мирних переговорів і дипломатії. Українська влада наполягає на посиленні міжнародних санкцій проти Росії та збільшенні допомоги для зміцнення обороноздатності країни.

У Києві зафіксовані руйнування після обстрілу

Як відомо, після російської масованої повітряної атаки у столиці перекрили рух транспорту на кількох основних магістралях.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.