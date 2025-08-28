09:25  28 серпня
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
08:44  28 серпня
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
00:30  28 серпня
Показали трейлер британського фільму, в якому зіграла українська акторка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 10:14

У Києві внаслідок російського удару пошкоджена будівля місії ЄС: фото наслідків

28 серпня 2025, 10:14
Читайте также на русском языке
Фото: місцеві ЗМІ
Читайте также
на русском языке

Удар був спрямований і по дипломатичних установах, що є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

Українська сторона закликала міжнародну спільноту не обмежуватися лише заявами, а дати чітку оцінку діям Росії.

Сибіга наголосив, що російська атака забрала життя щонайменше восьми людей, серед яких була дитина. Крім того, пошкоджено цивільні об'єкти у Києві та низці інших міст. У столиці зруйнований житловий будинок, і, за попередніми даними, під завалами можуть залишатися люди.

Постраждала будівля місії ЄС

Міністр підкреслив, що атака на дипломатів вимагає реакції не тільки від ЄС, а й від усіх держав, які підтримують міжнародне право. Україна заявила про готовність надати необхідну допомогу європейській місії та закликала до публічного засудження російських дій.

За словами Сибіги, дії Москви свідчать про відмову від будь-яких мирних переговорів і дипломатії. Українська влада наполягає на посиленні міжнародних санкцій проти Росії та збільшенні допомоги для зміцнення обороноздатності країни.

У Києві зафіксовані руйнування після обстрілу

Як відомо, після російської масованої повітряної атаки у столиці перекрили рух транспорту на кількох основних магістралях.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія атака Київ місія ЄС Сибіга Андрій Іванович обстріл загиблі
Росіяни вдарили по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків: рейси не скасовують
28 серпня 2025, 09:39
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
28 серпня 2025, 09:25
Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео
28 серпня 2025, 08:59
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
28 серпня 2025, 10:26
Дисципліна через страх: ВР підтримала жорсткі санкції для військових
28 серпня 2025, 10:19
У Києві триває розбір завалів після удару РФ: у ДСНС опублікували фото
28 серпня 2025, 09:56
Росіяни вдарили по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків: рейси не скасовують
28 серпня 2025, 09:39
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
28 серпня 2025, 09:25
Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео
28 серпня 2025, 08:59
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
28 серпня 2025, 08:44
8 загиблих внаслідок удару по Києву – Зеленський закликає світ реагувати
28 серпня 2025, 08:25
Україна нарешті має посла в США: чому це важливо
28 серпня 2025, 08:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »