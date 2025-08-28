Удар по Киеву: повреждена территория Троицкого-Ионинского монастыря

Фото: Свято-Троицкий Ионинский монастырь.

В результате массированной ночной атаки на Киев пострадала территория Троицкого-Ионинского монастыря

Об этом сообщил наместник монастыря Иона Черепанов, передает RegioNews.

"Именно в день главного киевского праздника в честь Пресвятой Богородицы, столица – Ее духовный дом – потерпел очередной удар врага. Оккупанты "поздравили" Киев разрушениями и смертями. Пусть Пречистая примет погибших в Свои объятия", – отметил Черепанов.

В то же время, по его словам, сам монастырь получил незначительные повреждения.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, оккупанты нанесли удар и по Киевской области. Ранены мужчина и повреждены дома.