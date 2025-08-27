Иллюстративное фото: pixabay

В ночь на 27 августа российские войска совершили массированную атаку дронами по гражданской инфраструктуре Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, информирует RegioNews.

Под ударами оказались объекты энергетики и газотранспортной системы в шести областях – Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской.

В Сумах около часа ночи в результате удара БпЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций, что привело к обесточению значительной части города и промышленных предприятий.

В Полтавской области враг нанес значительные повреждения объектам газотранспортной инфраструктуры.

Продолжается оценка ущерба, на местах работают аварийные и спасательные службы. Энергетики и газовики уже возобновляют поставки.

В Минерго заявили, что эти атаки – очередной акт энергетического террора РФ, направленный против мирного населения в преддверии отопительного сезона.

Напомним, в ночь на 27 августа российские военные атаковали Украину 95 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО сбила или подавила 74 вражеских дрона на севере, юге и востоке Украины. Зафиксировано попадание 21 дрона в девяти локациях.