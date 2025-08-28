00:30  28 серпня
Показали трейлер британського фільму, в якому зіграла українська акторка
23:40  27 серпня
У Запоріжжі на Хортиці випадково знайшли унікальний артефат
22:45  27 серпня
У Києві дрон впав у дворі житлового будинку
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 07:39

Удар по Києву: пошкоджено територію Троїцького-Іонинського монастиря

28 серпня 2025, 07:39
Читайте также на русском языке
Фото: Свято-Троїцький Іонінський монастир
Читайте также
на русском языке

Унаслідок масованої нічної атаки на Київ постраждала територія Троїцького-Іонинського монастиря

Про це повідомив намісник монастиря Іона Черепанов, передає RegioNews.

"Саме в день головного київського свята на честь Пресвятої Богородиці, столиця – Її духовний дім – зазнала чергового удару ворога. Окупанти "привітали" Київ руйнуваннями та смертями. Нехай Пречиста прийме загиблих у Свої обійми", – зазначив Черепанов.

Водночас, за його словами, сам монастир зазнав незначних ушкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Є загиблі та поранені.

Окрім того, окупанти завдали удару і по Київській області. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ територія атака пошкодження монастир
У Києві дрон впав у дворі житлового будинку
27 серпня 2025, 22:45
Через атаку безпілотників 51 населений пункт Чернігівщини залишився без світла
27 серпня 2025, 12:41
Росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України
27 серпня 2025, 11:34
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
28 серпня 2025, 08:44
8 загиблих внаслідок удару по Києву – Зеленський закликає світ реагувати
28 серпня 2025, 08:25
Україна нарешті має посла в США: чому це важливо
28 серпня 2025, 08:12
Комбінована атака на Київ: уже четверо загиблих, серед них – двоє дітей
28 серпня 2025, 07:46
Київська область під ударом: є поранений, пошкоджено будинки
28 серпня 2025, 07:10
Нічна атака на Київ: загиблі, десятки поранених і масштабні руйнування
28 серпня 2025, 06:51
Показали трейлер британського фільму, в якому зіграла українська акторка
28 серпня 2025, 00:30
"Робимо все самі, не чекаючи виплат": Тарас Тополя розповів про ремонт у квартирі, яка пошкоджена після обстрілу
27 серпня 2025, 23:55
У Запоріжжі на Хортиці випадково знайшли унікальний артефат
27 серпня 2025, 23:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »