Удар по Києву: пошкоджено територію Троїцького-Іонинського монастиря

Фото: Свято-Троїцький Іонінський монастир

Про це повідомив намісник монастиря Іона Черепанов, передає RegioNews.

"Саме в день головного київського свята на честь Пресвятої Богородиці, столиця – Її духовний дім – зазнала чергового удару ворога. Окупанти "привітали" Київ руйнуваннями та смертями. Нехай Пречиста прийме загиблих у Свої обійми", – зазначив Черепанов.

Водночас, за його словами, сам монастир зазнав незначних ушкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Є загиблі та поранені.

Окрім того, окупанти завдали удару і по Київській області. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.