Киевская область под ударом: есть раненый, повреждены дома

В ночь на 28 августа враг нанес массированный удар по Киевской области, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты. Под обстрелы попали мирные населенные пункты региона

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек. В Фастовском районе 33-летний мужчина получил резаные раны грудной клетки и голени. Его госпитализировали в местную больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Последствия уже зафиксированы в двух районах:

Фастовский район: поврежден частный дом.

Броварской район: поврежден частный дом и квартира.

Сейчас экстренные службы работают на местах.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины также подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Есть погибшие и раненые.