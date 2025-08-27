Из-за атаки беспилотников 51 населенный пункт Черниговщины остался без света

Фото: Черниговская ОВА

В результате вражеской атаки беспилотников в Новгород-Северском районе Черниговской области 51 населенный пункт остался без электроснабжения

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Специалисты уже ликвидируют последствия удара и работают над восстановлением света.

Критически важные объекты – больницы, ЦНАП, коммунальные предприятия – обеспечиваются энергией из альтернативных источников.

В общине также развернуто 7 пунктов несокрушимости.

Напомним, в ночь на 27 августа российские войска совершили массированную атаку дронами по гражданской инфраструктуре Украины. Под ударами оказались объекты энергетики и газотранспортной системы в шести областях – Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожье.