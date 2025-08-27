В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
В Киеве во время воздушной тревоги в одном из районов пал российский беспилотник. Перед этим сообщалось о работе противовоздушной обороны
Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Сообщалось о работе противовоздушной обороны.
По предварительным данным, в Святошинском районе столицы упал российский беспилотник во дворе 9-этажного дома в столице. Отмечается, что повреждений нет. Экстренные службы выехали на место.
Напомним, в Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона. Вражеский дрон попал в служебный автомобиль, принадлежащий прокуратуре.
