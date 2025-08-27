Иллюстративное фото

В Киеве во время воздушной тревоги в одном из районов пал российский беспилотник. Перед этим сообщалось о работе противовоздушной обороны

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Сообщалось о работе противовоздушной обороны.

По предварительным данным, в Святошинском районе столицы упал российский беспилотник во дворе 9-этажного дома в столице. Отмечается, что повреждений нет. Экстренные службы выехали на место.

Напомним, в Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона. Вражеский дрон попал в служебный автомобиль, принадлежащий прокуратуре.