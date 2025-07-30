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30 июля 2025, 17:13

"Батькивщина" проголосовала за ограничивающий НАБУ и САП закон: что повлияло на это решение

30 июля 2025, 17:13
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Фракция "Батькивщина" отдала 15 голосов за законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в политических кругах, передает RegioNews.

По данным издания, голосование могло быть связано с делом полтавского бизнесмена Сергея Белашова, возглавляющего областную фракцию "Батькивщины" и являющегося одним из ее ключевых спонсоров.

В ноябре 2023 года НАБУ и САП объявили Белашову подозрение по делу о махинациях с закупкой газа для "Укрзализныци". Следствие считает, что он был причастен к схеме, нанесшей ущерб государству более чем на 200 миллионов гривен. После этого Юлия Тимошенко лично явилась на судебное заседание, где выбирали меру пресечения фигуранту, и публично поддержала его. Адвокаты Белашова даже обращались с инициативой организовать встречу Тимошенко с главой САП Александром Клименко, однако антикоррупционный орган отказался.

По словам источников, координировал позицию "Батькивщины" по законопроекту руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Впрочем, уже после волны протестов и общественного давления президент Владимир Зеленский подал новый законопроект, отменяющий противоречивые нормы и преследующий цель восстановления независимости НАБУ и САП. Тимошенко в это время стала соавтором альтернативного документа. В парламенте рассмотрение нового законопроекта запланировано на 31 июля – его планируют принять сразу в первом чтении и в целом.

Напомним, что в преддверии голосования в Верховной Раде за законопроект №13533, который должен вернуть полномочия антикоррупционным органам, украинцы планируют выйти на мирные акции протеста в разных городах страны.

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