Фото: Залізний нардеп

Стало известно, когда депутаты будут голосовать за возвращение независимости антикоррупционным органам. Речь идет о президентском законопроекте

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, народным депутатам уже разослали повестку дня на 31 июля. Первым вопросом стоит закон о возвращении независимости НАБУ и САП. Именно этот документ подавал Владимир Зеленский после протестов в разных городах.

При этом киевляне ранее уже анонсировали митинг на 30 июля. То есть как раз за день до принятия этого закона, который подал Владимир Зеленский.

Напомним, украинцы во многих городах уже второй день протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.

Уже впоследствии президент Украины подал новый законопроект. Он отметил, что это гарантии независимости антикоррупционных органов, а также реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.