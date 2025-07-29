20:44  29 июля
В Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации
19:59  29 июля
В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому
19:11  29 июля
В Чернигове раздался мощный взрыв
UA | RU
UA | RU
29 июля 2025, 19:56

Возвращение независимости НАБУ и САП: когда Рада будет голосовать

29 июля 2025, 19:56
Читайте також українською мовою
Фото: Залізний нардеп
Читайте також
українською мовою

Стало известно, когда депутаты будут голосовать за возвращение независимости антикоррупционным органам. Речь идет о президентском законопроекте

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, народным депутатам уже разослали повестку дня на 31 июля. Первым вопросом стоит закон о возвращении независимости НАБУ и САП. Именно этот документ подавал Владимир Зеленский после протестов в разных городах.

При этом киевляне ранее уже анонсировали митинг на 30 июля. То есть как раз за день до принятия этого закона, который подал Владимир Зеленский.

Напомним, украинцы во многих городах уже второй день протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.

Уже впоследствии президент Украины подал новый законопроект. Он отметил, что это гарантии независимости антикоррупционных органов, а также реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП протесты законопроект
Миллиарды переданы в ВСУ: в НАБУ показали результаты своей работы
29 июля 2025, 18:27
Законопроект №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП получил единогласную поддержку комитета ВР
29 июля 2025, 13:50
ТОП-10 громких дел НАБУ и САП: миллионные взятки, приговоры и скандалы
29 июля 2025, 13:02
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Украине нужно 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны
29 июля 2025, 21:56
15 тысяч долларов за "путешествие": на Волыни задержали водителя, который вез мужчин в Беларусь
29 июля 2025, 21:29
У Чернышева нашли элитные поместья в Киевской области
29 июля 2025, 21:17
Третья штурмовая показала, как уничтожают окупантов дронами на Харьковском направлении
29 июля 2025, 20:53
В Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации
29 июля 2025, 20:44
Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях будет непогода в среду
29 июля 2025, 20:16
В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому
29 июля 2025, 19:59
На Криворожье из-за жары пересох пруд - в регионе обостряется водный кризис
29 июля 2025, 19:53
На Днепропетровщине мужчина ударил женщину топором: полиция выясняет обстоятельства
29 июля 2025, 19:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »