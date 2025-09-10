Фото: Суспильне

Татьяна Крупа, бывшая глава Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), подозреваемая в масштабной коррупционной схеме, не внесла 20 млн грн залога, определенного судом как условие ее освобождения из-под стражи

Об этом в комментарии для ZAXID.NET сообщила представитель Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает RegioNews.

По ее словам, крайний срок для внесения средств истек во вторник, 9 сентября. Крупа вышла на свободу 4 сентября после решения суда, который уменьшил ей размер залога в очередной раз – на этот раз до 20 млн грн. С того времени у нее было пять календарных дней на уплату средств, однако деньги так и не были перечислены.

"Прокурор может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Пока такого решения нет, в отношении Крупы действует предварительная мера пресечения с рядом ограничений: она не имеет права покидать пределы Хмельницкого, обязана носить электронный браслет и являться по вызову следователя, прокурора или суда", – уточнил он.

Дело Крупы: что известно

В октябре 2024 года во время обысков у Татьяны Крупы дома и на рабочем месте изъяли 6 млн долларов наличными. Она пыталась выбросить через окно две сумки из 500 тыс. долларов.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Крупа массово оформляла фиктивные инвалидности, в частности, для руководства прокуратуры Хмельницкой области. Это позволило должностным лицам получить из бюджета более 54 млн грн в виде незаконных соцвыплат.

После задержания ее поместили в СИЗО. В течение 11 месяцев суд семь раз пересматривал сумму залога, и только 4 сентября 2025 она получила возможность выйти на свободу под 20 млн грн.

Кроме украинского расследования, Крупа фигурирует по делу польских правоохранителей. В апреле 2025 года в Польше возбуждено уголовное производство против нее по факту легализации незаконно полученных средств.