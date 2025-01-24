Суд снова уменьшил размер залога скандальной главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Судья ВАКС продлила меру пресечения в виде содержания под стражей Крупе еще на два месяца. Она будет находиться под арестом еще не менее 60 дней, то есть до 23 марта включительно.

Следователь судья также определила другой размер залога – 260 млн гривен (ранее было 280 млн грн).

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд продлил до 26 января 2025 года срок ареста руководителя Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы. Также суд решил снизить залог для Крупы с 300 до 280 млн грн.

Как известно, в начале октября руководительница Татьяна Крупа была разоблачена на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Также известно, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило ложные данные в декларации Владимира Крупы за 2021 год. По итогам проверки выяснилось, что в декларации Владимира Крупы, состоявшего в должности председателя Управления западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области, были ложные сведения более чем на 2,2 млн гривен.

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