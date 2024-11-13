Сосед Татьяны Крупы после обыска нашел во дворе две сумки с долларами

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Один из жителей многоквартирного дома, в котором проживает скандальная руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, после обыска в доме чиновницы нашел во дворе две сумки с наличными.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передает RegioNews со ссылкой на "Українські Новини".

Мужчина проходит по делу Крупы как свидетель. В суде он рассказал, что живет в этом доме. К нему иногда обращаются соседи по вопросам, связанным с обслуживанием дома - к примеру касательно видеонаблюдения или функционирования ворот на въезде во двор.

По словам мужчины, утром 3 октября в вайбер-чатом доме соседи прислали фото, что во дворе лежат две сумки и интересуются, кому принадлежат сумки. В это время его не было дома. Впоследствии мужчина приехал, посмотрел содержимое сумок. В них находились полиэтиленовые пакеты, в которых были купюры долларов США.

После этого он решил указанные сумки забрать, чтобы впоследствии найти их владельца, а сумки он положил в свой автомобиль в багажник.

Отметим, еще в октябре в СМИ появилась информация, что во время обыска Крупа хотела избавиться от части денег и выбросила две сумки с 500 тысячами долларов в окно.

Ранее также стало известно, что Татьяна Крупа на суде объяснила, откуда в ее доме взялось такое большое количество наличных денег. По словам женщины, большинство изъятых средств не принадлежат непосредственно ее семье, это якобы деньги "инвесторов" ее мужа.

Напомним, 4 октября руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте. 5 ноября ВАКС арестовал ряд имущества Татьяны Крупы. Речь идет, в частности, и об изъятых во время обысков наличных.