Экс-секретарь Киевсовета останется под домашним арестом до октября

Фото: из открытых источников

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Срок действия ареста продлен до 10 октября 2025 года.

Прокуратура не называет имени, но речь вероятно о Владимире Бондаренко.

В июле ему объявили подозрение в содействии уклонению от военной службы и растрате более 690 тыс. грн. В частности, ему инкриминировали безосновательное начисление зарплаты сотруднику аппарата городского совета и содействие уклонению от прохождения военной службы.

11 июля Печерский райсуд столицы избрал Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в марте чиновник написал заявление об отстранении его от обязанностей проводить заседание Киевсовета на время досудебного расследования по делу о земельной коррупции.

В начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого , которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается скрыться за границу – в Украине его ищут.

Кроме того, журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, сколь велики масштабы коррупции в украинской столице.