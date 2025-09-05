16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 17:39

Экс-секретарь Киевсовета останется под домашним арестом до октября

05 сентября 2025, 17:39
Фото: из открытых источников
Печерский районный суд Киева продлил срок меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему секретарю Киевского городского совета

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Срок действия ареста продлен до 10 октября 2025 года.

Прокуратура не называет имени, но речь вероятно о Владимире Бондаренко.

В июле ему объявили подозрение в содействии уклонению от военной службы и растрате более 690 тыс. грн. В частности, ему инкриминировали безосновательное начисление зарплаты сотруднику аппарата городского совета и содействие уклонению от прохождения военной службы.

11 июля Печерский райсуд столицы избрал Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в марте чиновник написал заявление об отстранении его от обязанностей проводить заседание Киевсовета на время досудебного расследования по делу о земельной коррупции.

В начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого , которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается скрыться за границу – в Украине его ищут.

Кроме того, журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, сколь велики масштабы коррупции в украинской столице.

