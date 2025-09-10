13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
10 вересня 2025, 14:27

На свободі без застави: ексголова МСЕК Тетяна Крупа не внесла 20 мільйонів

10 вересня 2025, 14:27
Фото: Суспільне
Тетяна Крупа, колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яку підозрюють у масштабній корупційній схемі, не внесла 20 млн грн застави, що була визначена судом як умова її звільнення з-під варти

Про це у коментарі для ZAXID.NET повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає RegioNews.

За її словами, крайній термін для внесення коштів сплинув у вівторок, 9 вересня. Крупа вийшла на волю 4 вересня після рішення суду, який зменшив їй розмір застави вчергове – цього разу до 20 млн грн. Відтоді у неї було п’ять календарних днів на сплату коштів, однак гроші так і не були перераховані.

"Прокурор може звернутись до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Поки такого рішення немає, щодо Крупи діє попередній запобіжний захід із низкою обмежень: вона не має права залишати межі Хмельницького, зобов’язана носити електронний браслет і з'являтися за викликом слідчого, прокурора чи суду", – уточнила Чемерис.

Справа Крупи: що відомо

У жовтні 2024 року під час обшуків у Тетяни Крупи вдома та на робочому місці вилучили 6 млн доларів готівкою. Вона намагалася викинути через вікно дві сумки з 500 тис. доларів.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Крупа масово оформлювала фіктивні інвалідності, зокрема для керівництва прокуратури Хмельницької області. Це дозволило посадовцям отримати з бюджету понад 54 млн грн у вигляді незаконних соцвиплат.

Після затримання її помістили до СІЗО. Впродовж 11 місяців суд сім разів переглядав суму застави, і лише 4 вересня 2025 року вона отримала можливість вийти на волю під 20 млн грн.

Крім українського розслідування, Крупа фігурує у справі польських правоохоронців. У квітні 2025 року у Польщі відкрили кримінальне провадження проти неї за фактом легалізації незаконно здобутих коштів.

10 вересня 2025
