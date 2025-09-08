Фото: БЭБ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, при строительстве и продаже квартир предприятие должно было зарегистрироваться плательщиком НДС. Однако расчеты с покупателями производились наличными, а право собственности оформляли без отражения этих операций в налоговом учете. Это позволило избежать уплаты более 5,5 млн грн налога.

Директору предприятия-застройщика объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УКУ).

Ранее сообщалось, что в Днепре предприятие погасило более 40 млн грн долга за аренду земли и штрафов. Директора фирмы, занижавшего стоимость участка в налоговой отчетности, будут судить за уклонение от уплаты налогов и подлог документов.