Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО

фото: Харьковский городской совет

В Харькове бывшего топ-чиновника мэрии Панова посадили в СИЗО

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думка".

По данным издания, Панова подозревают в растрате имущества. Суд установил ему размер залога в размере 1 млн грн.

Напомним, Панов составил мандат депутата Харьковского облсовета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" в июне 2025 года.

Как сообщалось, бывшего заместителя мэра Харькова подозревают в завладении более 5 млн. грн. В состав группы кроме организатора входили четверо исполнителей, среди которых два руководителя предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.