Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думка".
По данным издания, Панова подозревают в растрате имущества. Суд установил ему размер залога в размере 1 млн грн.
Напомним, Панов составил мандат депутата Харьковского облсовета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" в июне 2025 года.
Как сообщалось, бывшего заместителя мэра Харькова подозревают в завладении более 5 млн. грн. В состав группы кроме организатора входили четверо исполнителей, среди которых два руководителя предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.
