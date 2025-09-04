Скандальную эксголову Хмельницкой МСЭК Крупу выпускают под залог

фото: Facebook / Таня Крупа

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Отмечается, что Крупа уже просидела под стражей в общей сложности 11 месяцев, тогда как согласно законодательству совокупно содержание под стражей во время досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений не должно превышать 12 месяцев.

Детектив НАБУ по согласованию с прокурором САП ходатайствовал о продлении меры пресечения бывшей главе МСЭК, однако следственная судья ВАКС удовлетворила его лишь частично, изменив содержание под стражей на залог в размере 20 миллионов гривен.

Напомним, скандальную Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Во время обысков у Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии суд арестовал ряд имущества должностной лица, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.