Враг уничтожил 10 гаражей в Хмельницкой области, пожар охватил еще 5

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Хмельницкая область подверглась двойной атаке российских войск ночью и утром. Для ударов были применены ракеты и беспилотники, что повлекло за собой масштабный пожар на территории гаражного комплекса

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, разрушены 10 гаражей, еще 5 охватило огнем.

Пожар уже локализован, спасатели продолжают тушение и разбор конструкций.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, этой ночью в Хмельницкой области произошло две атаки – одна ночью, вторая утром. Силы противовоздушной обороны успешно отработали, сбив несколько враждебных целей, однако были попадания, повлекшие значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 сентября Россия запустила по Украине 526 воздушных целей. Зафиксировано попадание трех ракет и 69 дронов в 14 населенных пунктах, еще в 14 местах упали обломки сбитых объектов.