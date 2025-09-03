01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
03 сентября 2025, 10:39

Враг уничтожил 10 гаражей в Хмельницкой области, пожар охватил еще 5

03 сентября 2025, 10:39
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Хмельницкой области
Читайте також
українською мовою

Хмельницкая область подверглась двойной атаке российских войск ночью и утром. Для ударов были применены ракеты и беспилотники, что повлекло за собой масштабный пожар на территории гаражного комплекса

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, разрушены 10 гаражей, еще 5 охватило огнем.

Пожар уже локализован, спасатели продолжают тушение и разбор конструкций.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, этой ночью в Хмельницкой области произошло две атаки – одна ночью, вторая утром. Силы противовоздушной обороны успешно отработали, сбив несколько враждебных целей, однако были попадания, повлекшие значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 сентября Россия запустила по Украине 526 воздушных целей. Зафиксировано попадание трех ракет и 69 дронов в 14 населенных пунктах, еще в 14 местах упали обломки сбитых объектов.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
