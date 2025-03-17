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17 марта 2025, 16:37

Скандальную главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу наконец-то уволили с должности

17 марта 2025, 16:37
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фото: иллюстративное
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Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности руководителя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) еще в прошлом месяце

Как передает RegioNews, об этом Общественному рассказал первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук.

"После принятого решения о ликвидации МСЭК, об этом сообщили все работники. Соответственно и Татьяну Крупу проинформировали письмом", - сообщил он.

По словам Гончарука, от 24 февраля 2025 года Татьяна Крупа официально уволена.

Как сообщалось, в главе Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, кроме изъятых 5 млн долларов, на счету в польском банке находится почти 600 тыс. долларов.

Напомним, в Хмельницком работник ТЦК напал на вернувшегося с войны военного.

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