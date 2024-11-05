20:55  05 ноября
В киевском книжном магазине возник конфликт из-за языка: в полиции отреагировали
01:00  06 ноября
За 2024 год Силы обороны поразили более 3 тысяч российских танков
06:28  05 ноября
На Тернопольщине суд вынес приговор бабушке, которая пытала внука за не выученную молитву
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2024, 03:19

Суд наложил арест на наличку, изъятую во время обысков у руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы

05 ноября 2024, 03:19
Читайте також українською мовою
фото: РБК-Украина
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал ряд имущества в уголовном производстве в отношении председателя МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении

Об этом сообщает " Главком " со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews .

В частности, под арестом оказались наличные в размере $93 тыс. и 2 тыс. евро. Эти деньги правоохранители обнаружили в рабочем кабинете Татьяны Крупы 3 октября. Разрешение на обыск предоставил следователь судья Винницкого городского суда 17 сентября.

Также суд наложил арест на другое имущество, изъятое на рабочем месте главы МСЭК Хмельнитчины. Речь идет о двух коробках с ювелирными изделиями, ноутбуке, пяти флеш-накопителях, телефоне IPhone10, документах.

Кроме этого, Фемида арестовала $3,17 млн, 140,2 тыс. евро и 1,27 млн грн, изъятых по месту жительства Татьяны Крупы.

Еще среди арестованного – договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы, техническая документация на земельные участки мужа главы МСЭК Владимира Крупы, брендовые часы Rolex SA – Geneve Suisse и серьги Dior joaillerie, а также черновые записи, медицинская документация, банковские карты.

К слову, ранее также появилась информация, что руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа, которой объявлено подозрение в незаконном обогащении, до сих пор сохраняет свой пост.

Напомним, 4 октября руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков в доме чиновницы обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте.

Впоследствии журналисты выяснили, что скандальная глава МСЭК Крупа оформила инвалидность областному прокурору Хмельницкой области и 49 его подчиненным. Скандал вызвал волну отставок среди руководителей прокуратуры и отделений МСЭК. В частности, ушел в отставку руководитель Хмельницкой прокуратуры, а затем и генпрокурор Андрей Костин.

23 октября директора Департамента здравоохранения Хмельницкой областной военной администрации Александра Завроцкого уволили с должности на фоне скандала с МСЭК.

арест Хмельницкая область обогащение МСЭК
Суд снял арест с киевской недвижимости жены обвиняемого в госизмене Рабиновича, — СМИ
04 ноября 2024, 08:25
Дело скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы: суд до сих пор не наложил арест на изъятое имущество
03 ноября 2024, 16:58
Руководительнице Николаевской МСЭК, у которой нашли три квартиры и $450 тысяч, так и не объявили подозрение
31 октября 2024, 15:15
Все новости »
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
Волынская епархия ПЦУ выступила с объяснениями по поводу "икон" местных бизнесменов в соборе
06 ноября 2024, 01:40
За 2024 год Силы обороны поразили более 3 тысяч российских танков
06 ноября 2024, 01:00
В Одессе торговали поддельной брендовой обувью: фигуранток отправили под суд
06 ноября 2024, 00:48
Выехавший в РФ митрополит УПЦ МП из Винницкой области обратился с жалобой в Верховный суд Украины
05 ноября 2024, 23:54
Закон о дровах: юрист объяснила, какие документы помогут избежать штрафа
05 ноября 2024, 22:38
Воспитательнице реабилитационного центра на Львовщине, избившей ребенка, присудили общественные работы
05 ноября 2024, 21:52
На Сумщине в результате минометного обстрела пострадал гражданский мужчина
05 ноября 2024, 21:26
В киевском книжном магазине возник конфликт из-за языка: в полиции отреагировали
05 ноября 2024, 20:55
В Николаевской области в ДТП пострадали двое детей
05 ноября 2024, 20:26
Россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных
05 ноября 2024, 20:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
Все публикации »
Андрей Длигач
Павел Казарин
Александр Коваленко
Все блоги »