Суд наложил арест на наличку, изъятую во время обысков у руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал ряд имущества в уголовном производстве в отношении председателя МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении

Об этом сообщает " Главком " со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews .

В частности, под арестом оказались наличные в размере $93 тыс. и 2 тыс. евро. Эти деньги правоохранители обнаружили в рабочем кабинете Татьяны Крупы 3 октября. Разрешение на обыск предоставил следователь судья Винницкого городского суда 17 сентября.

Также суд наложил арест на другое имущество, изъятое на рабочем месте главы МСЭК Хмельнитчины. Речь идет о двух коробках с ювелирными изделиями, ноутбуке, пяти флеш-накопителях, телефоне IPhone10, документах.

Кроме этого, Фемида арестовала $3,17 млн, 140,2 тыс. евро и 1,27 млн грн, изъятых по месту жительства Татьяны Крупы.

Еще среди арестованного – договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы, техническая документация на земельные участки мужа главы МСЭК Владимира Крупы, брендовые часы Rolex SA – Geneve Suisse и серьги Dior joaillerie, а также черновые записи, медицинская документация, банковские карты.

К слову, ранее также появилась информация, что руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа, которой объявлено подозрение в незаконном обогащении, до сих пор сохраняет свой пост.

Напомним, 4 октября руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков в доме чиновницы обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте.

Впоследствии журналисты выяснили, что скандальная глава МСЭК Крупа оформила инвалидность областному прокурору Хмельницкой области и 49 его подчиненным. Скандал вызвал волну отставок среди руководителей прокуратуры и отделений МСЭК. В частности, ушел в отставку руководитель Хмельницкой прокуратуры, а затем и генпрокурор Андрей Костин.

23 октября директора Департамента здравоохранения Хмельницкой областной военной администрации Александра Завроцкого уволили с должности на фоне скандала с МСЭК.