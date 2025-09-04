Скандальну ексголову Хмельницької МСЕК Крупу випускають під заставу

фото: Facebook / Таня Крупа

про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Зазначається, що Крупа вже просиділа під вартою загалом 11 місяців, тоді як, згідно із законодавством, сукупно тримання під вартою під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів не має перевищувати 12 місяців.

Детектив НАБУ за погодженням із прокурором САП клопотав про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК, однак слідча суддя ВАКС задовольнила його лише частково, змінивши тримання під вартою на заставу розміром 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, скандальну Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна посадовиці, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.