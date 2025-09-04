15:12  04 вересня
У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно
12:41  04 вересня
Хотіли розібрати трофейний дрон: на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще двоє – поранені
12:28  04 вересня
На Львівщині біля польського кордону згоріли сім автівок
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2025, 15:57

Скандальну ексголову Хмельницької МСЕК Крупу випускають під заставу

04 вересня 2025, 15:57
Читайте также на русском языке
фото: Facebook / Таня Крупа
Читайте также
на русском языке

Ексочільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі змінили запобіжний захід

Як передає RegioNews, про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Зазначається, що Крупа вже просиділа під вартою загалом 11 місяців, тоді як, згідно із законодавством, сукупно тримання під вартою під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів не має перевищувати 12 місяців.

Детектив НАБУ за погодженням із прокурором САП клопотав про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК, однак слідча суддя ВАКС задовольнила його лише частково, змінивши тримання під вартою на заставу розміром 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, скандальну Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом суд арештував низку майна посадовиці, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ВАКС Хмельницька область корупція скандал МСЕК Тетяна Крупа
Ворог знищив 10 гаражів на Хмельниччині, пожежа охопила ще 5
03 вересня 2025, 10:39
Хмельницький після удару РФ: пошкоджено школу, житлові будинки та інфраструктуру
03 вересня 2025, 07:46
Незаконні виплати понад мільйон гривень: за фальшиву інвалідність судитимуть екскерівника Хмельницької прокуратури
02 вересня 2025, 15:51
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
РФ скинула авіабомби на лікарню в Костянтинівці
04 вересня 2025, 16:26
Змушували пити сечу, бити та здирали одяг: у Дніпрі судили військових, які катували товариша
04 вересня 2025, 16:16
Росіяни вдарили ракетою по Чернігову
04 вересня 2025, 15:43
Лежав поранений під дощем: на Дніпропетровщині рятують життя песика
04 вересня 2025, 15:26
На виїзді з України викрили водія авто, який заховав 30 тисяч доларів у шкарпетках
04 вересня 2025, 15:21
У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно
04 вересня 2025, 15:12
На Львівщині в рейсовому автобусі з Варшави знайшли схованку з майже 700 вейпами
04 вересня 2025, 14:55
На Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу: загинув 22-річний юнак
04 вересня 2025, 14:33
Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: постраждали четверо комунальників
04 вересня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »