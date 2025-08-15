Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали в Шепетовке 39-летнюю женщину из Кировоградщины, специально приехавшую в город для распространения синтетических наркотиков методом "закладок"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в июне по улице Плищинской работники криминальной полиции заметили подозрительную женщину. Во время поверхностной проверки у нее было обнаружено 15 свертков с кристаллическим веществом.

Анализ данных с подозреваемого телефона помог выявить еще около 45 закладок, которые она уже успела разместить.

Экспертиза подтвердила, что вещество – это PVP (соль), особенно опасный синтетический наркотик.

Женщину задержали. Следователи завершили досудебное расследование и под процессуальным руководством прокуратуры обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на днях полицейские задержали 23-летнего жителя столицы, сбывавшего психотропы на территории Лесного массива. Во время поверхностного осмотра в его одежде был обнаружен 31 сверток с психотропным веществом Альфа-PVP.