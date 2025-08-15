11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 11:28

На Хмельнитчине будут судить женщину из Кировоградщины за распространение синтетических наркотиков

15 августа 2025, 11:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали в Шепетовке 39-летнюю женщину из Кировоградщины, специально приехавшую в город для распространения синтетических наркотиков методом "закладок"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в июне по улице Плищинской работники криминальной полиции заметили подозрительную женщину. Во время поверхностной проверки у нее было обнаружено 15 свертков с кристаллическим веществом.

Анализ данных с подозреваемого телефона помог выявить еще около 45 закладок, которые она уже успела разместить.

Экспертиза подтвердила, что вещество – это PVP (соль), особенно опасный синтетический наркотик.

Женщину задержали. Следователи завершили досудебное расследование и под процессуальным руководством прокуратуры обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на днях полицейские задержали 23-летнего жителя столицы, сбывавшего психотропы на территории Лесного массива. Во время поверхностного осмотра в его одежде был обнаружен 31 сверток с психотропным веществом Альфа-PVP.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область Кировоградская область женщина закладки наркобизнес наркотики
В Николаеве 20-летняя студентка будет сидеть из-за наркотиков
15 августа 2025, 09:55
Задержаны участники схемы, которые за 5,6 млн грн обещали "решить" дело наркодилера
14 августа 2025, 12:29
Наркотики в товарах в магазинах Киева: полиция проводит проверку
14 августа 2025, 11:24
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
На Прикарпатье серия аварий: пострадали мотоциклист и двое пешеходов
15 августа 2025, 12:07
Российские ракеты стали опаснее: модернизированные "Искандеры" обходят украинские Patriot
15 августа 2025, 11:44
Вместо горячей ночи кража: в Харькове мужчину ограбила женщина в отеле
15 августа 2025, 11:35
Встреча на Аляске: 4 причины надеяться на положительный результат для Украины
15 августа 2025, 11:33
Смертельное ДТП в Харькове: водитель погиб на месте
15 августа 2025, 11:25
В Винницкой области экс-руководитель горнодобывающего предприятия подозревается в неуплате 27 млн грн государству
15 августа 2025, 11:25
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
15 августа 2025, 11:11
Стало известно, сколько детей погибло из-за войны в Украине
15 августа 2025, 10:59
Ко Дню Независимости Украины: появился финальный трейлер нового исторического экшна
15 августа 2025, 10:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »