20-летняя студентка в Николаеве нашла "работу" в Интернете. Впоследствии она выполняла задачи, связанные с запрещенными веществами

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Центральном районном суде Николаева судили 20-летнюю студентку. По данным следствия, девушка познакомилась в интернете с человеком, который предложил ей "работу", связанную с наркотиками. Девочка согласилась, после чего выполняла задание.

Впоследствии она купила не менее 600 граммов амфетамина. Девушка отправляла "товар" по почте клиентам в Одесской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и Киеве. При оформлении она указывала придуманные анкетные данные.

На суде она признала вину. Девушка сказала, что согласилась, потому что искала работу. При этом она отметила, что догадывалась, что работа связана с наркотиками.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей имущества. Также девушка должна компенсировать расходы на экспертизу в сумме почти 180 тысяч гривен.

