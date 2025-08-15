06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 09:55

В Николаеве 20-летняя студентка будет сидеть из-за наркотиков

15 августа 2025, 09:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

20-летняя студентка в Николаеве нашла "работу" в Интернете. Впоследствии она выполняла задачи, связанные с запрещенными веществами

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Центральном районном суде Николаева судили 20-летнюю студентку. По данным следствия, девушка познакомилась в интернете с человеком, который предложил ей "работу", связанную с наркотиками. Девочка согласилась, после чего выполняла задание.

Впоследствии она купила не менее 600 граммов амфетамина. Девушка отправляла "товар" по почте клиентам в Одесской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и Киеве. При оформлении она указывала придуманные анкетные данные.

На суде она признала вину. Девушка сказала, что согласилась, потому что искала работу. При этом она отметила, что догадывалась, что работа связана с наркотиками.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей имущества. Также девушка должна компенсировать расходы на экспертизу в сумме почти 180 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире разоблачили подпольную лабораторию амфетамина. В состав группировки входили пятеро местных жителей от 34 до 46 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики суд Николаевская область
Задержаны участники схемы, которые за 5,6 млн грн обещали "решить" дело наркодилера
14 августа 2025, 12:29
Закладки по Киеву: 23-летнего "наркодельца" поймали с психотропами в лесу
14 августа 2025, 09:51
В Хмельницкой области женщина передавала в колонию наркотики в чае и майонезе
12 августа 2025, 21:35
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Цены на лакомство Медового Спаса: сколько будет стоить мед и мак в магазинах
15 августа 2025, 10:35
У экс-главы райсовета Ровенской области обнаружили землю на 5,6 млн грн - суд признал их необоснованными
15 августа 2025, 10:33
Самые маленькие запасы воды за десятилетие: какая ситуация с водохранилищами в Украине
15 августа 2025, 10:25
Когда могут разрешить выезд мужчинам до 22 лет
15 августа 2025, 10:15
"Хорошо за это получал": актер Александр Рудинский рассказал, как его жена реагирует на интимные сцены в кино
15 августа 2025, 10:15
На Волыни взяли под стражу 20-летнего парня, который изнасиловал 17-летнюю девушку
15 августа 2025, 09:47
В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ
15 августа 2025, 09:45
Российские удары по Харьковщине: 4 погибших, 2 раненых — опубликованы фото разрушений
15 августа 2025, 09:24
Войскам РФ не удалось продвинуться в Запорожской области, – ISW
15 августа 2025, 09:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »